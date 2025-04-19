Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda 1+1 evlere ve genç nüfusun azalmasına dikkat çekerek mevcut tabloyu endişe verici olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, 1+1 evlerin artışına, genç nüfusun azalmasına ve Batı değerlerinin çöküşüne dikkat çekti. Nüfus politikalarına yönelik de önemli değerlendirmelerde bulundu.

'1+1 evler tercih ettiğimiz bir durum değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de inşaat sektörünün 4+1 ve 3+1 evlerden 1+1 stüdyo dairelere yöneldiğini belirtti. Gençlerin evlenme oranlarının düştüğünü ifade eden Erdoğan, “Bu tercih ettiğimiz bir durum değil ama vaka böyle” dedi. Genç nüfusun azalmasının Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Nüfus uyarısı yaptı: '10 Yıl içinde azalma bekleniyor'

Erdoğan, mevcut nüfus trendinin devam etmesi halinde Türkiye nüfusunun 10 yıl içinde artıştan azalışa geçeceğini ve 10 milyonluk bir kayıp yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu "savaştan daha büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Batı değerlerini eleştirdi

Gazze’de yaşananlar üzerinden Batı değerlerini eleştiren Erdoğan, Batı'nın ahlaki üstünlüğünün tamamen yok olduğunu söyledi. Demokrasi kavramının Batı’nın boyunduruğundan kurtarılarak insanlığa yeniden kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kadın hakları konusunda Batı patentli kampanyalara eleştirel yaklaşan Erdoğan, üstünlüğün köken, ırk veya cinsiyette değil, ilim, ahlak ve merhamette aranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, geçmişte uygulanan yanlış doğum kontrol politikalarının bugün de benzer yöntemlerle sürdürüldüğünü savundu.