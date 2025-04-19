İstanbul Fatih’te Sevil Akdağ, tartıştığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Fatih’te oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak canına kıydı. Olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı bıçakladı

İstanbul’un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ ile 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, dışarıda buluşan ikili daha sonra Kırav’ın evine geçti. Burada başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Bıçakladıktan sonra intihara Teşebbüs Etti

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı bıçakladı. Olay sonrası kendi bileklerini keserek intihara kalkışan Akdağ, evden uzaklaştı. Elif Kırav’a ulaşamayan ailesi, durumu fark edip eve geldiğinde genç kadını kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Sevil Akdağ’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.