İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra kentinde saldırı düzenledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e ait bir savaş uçağının Kuneytra’da Hizbullah’ın Suriye kolunun Golan Dosyası Birimi’nden Ahmed el-Cebir adlı bir kişiyi hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kuneytra kentine bağlı Er-Rafid beldesinde silahlı olduğu öne sürülen bir kişinin daha İsrail ordusunca vurulduğuna dikkat çekilerek, “Bu silahlı kişi, İran'ın işbirliği ve direktifiyle İsrail'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmeye çalışıyordu” ifadeleri kullanıldı.

İki Suriyeli hayatını kaybetti

Suriye haber ajansı SANA İsrail'in, Şam-Kuneytra yolu üzerindeki Han Arnabe beldesinin doğu girişinde sivil bir araca saldırısı sonucu iki Suriyelinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail sınırındaki Kuneytra'da, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.