Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada adaletin toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez bir kavram olduğunu vurguladı. "Adalet mülkün temelidir" sözünün devletin adaletle ayakta durduğunun delili olduğunu ifade eden Erdoğan, adaletin devletin temel direği olduğunu belirtti.

Yeni uygulamalar ve hukuk reformu

Cumhurbaşkanı, hukuk sistemine yeni uygulamalar getirdiklerini ve bu yıl hukuk mesleklerine giriş sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı kurumunu devreye alacaklarını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Yargı Reformu belgesinin de yakın zamanda paylaşılacağını belirtti.

Yeni anayasa vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir anayasaya hazır olduğunu ve bunun bir toplu sözleşme olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yeni anayasanın hazırlanmasında millet iradesinin rehber olacağını vurguladı.

Nefret ve kavga siyasetine eleştiri

Son zamanlarda artan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize zarar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı, hukuka ve yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, adalete karşı yapılan haksız eleştirilerin toplumda büyük zarara yol açtığını belirtti.