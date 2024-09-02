İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi'nde, Buca Kavşağı yakınlarında Merkez istikametine doğru meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle yollar geçici olarak tıkandı. Kazanın hemen ardından güvenlik önlemleri alınarak araçların yoldan çekilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Trafik yoğunluğu arttı

Olay yerine 400 metre mesafedeki bölgede yoğun trafik gözlemleniyor. Yol kullanıcılarının, güzergah seçerken alternatif yolları değerlendirmeleri önerilir. Kazanın etkisiyle birlikte, Yeşillik Caddesi üzerinde trafik akışının yeniden normale dönmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Alternatif güzergah önerisi

Olayın detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor. Yetkililer, kazanın nedenine dair açıklama yapmadı, ancak yol kullanıcılarının güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Trafik durumunu sürekli takip ederek, güzergahınızı planlarken güncel bilgileri göz önünde bulundurmanızda fayda var.