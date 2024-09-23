Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek başkanlık seçimleri sonrası da Türkiye-Amerika ilişkilerinin mevcut diyaloğu koruyacağını ifade etti. Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, milli güvenliği ilgilendiren konularda ABD ile bazı görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti.

"Savunma sanayi kısıtlamaları güven ilişkisine zarar veriyor"

Erdoğan, ABD ile geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aşan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılabileceğini dile getirerek, bu konuda iyimser olduklarını vurguladı. Ancak, Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bazı meselelerde Amerikan yönetimi ile farklı bakış açıları olduğunu ifade etti. Özellikle terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılması konusundaki beklentilerini sürekli olarak paylaştıklarını belirten Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarının da güven ilişkisini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Türkiye, NATO'nun Güçlü Bir Müttefiki"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifine sahip bir ülke olarak, Batı ile ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bununla birlikte doğuya da önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı, BRICS ve ASEAN gibi bölgesel oluşumlarla işbirliğini ilerletme kararlılığında olduklarını belirtti.

Amerika başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tüm dünyanın yakından takip ettiğini dile getiren Erdoğan, seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin Amerika'ya bakışının ve ilişkilerdeki üst düzey diyaloğunun değişmeyeceğini tekrarladı. Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile dengeli bir ilişki politikası izlediğini ve bu politikayı sürdüreceğini vurguladı.

Bu süreçte Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruyarak, çok taraflı işbirliklerini geliştirme konusunda adımlar atılmaya devam edeceğini söyledi. Başkanlık seçimleri sonrası Amerika ile ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.