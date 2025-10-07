Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın Gebele şehrine gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında ziyaretin detaylarını açıkladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle düzenlenecek zirvede yer alacak.
Zirvede önemli kararlar ve belgeler kabul edilecek
Zirve kapsamında “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.
Toplantı sonunda Gebele Bildirisi dahil çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.
Erdoğan, zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak ve diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu temaslar, Teşkilat içindeki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.