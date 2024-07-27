Belediyelerin Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) olan borçlarının tahsili için talimat veren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye "Popülizm yapmak yerine SGK'ye olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan CHP yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması, CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu” sözleriyle yüklendi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ilk kez dün akşam saatlerinde memleketi Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rize Valiliği önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi ile İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

“Belediye borçları” üzerinden CHP'yi hedef alan Erdoğan, son 22 yılda en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koyduğunu savundu. “Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Toplu açılış yapıyoruz. Ağustos ayında başka illerimizde açılışlar gerçekleştireceğiz. Yani bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan bölgemizdeki sıkıntılara aldırmadan Türkiye yüzyılının inşası için mücadele ediyoruz. Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? 22 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de onu yapıyorlar. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Çığırtkanlık yaparak, cazgırlık yaparak, depolarını kapatmaya çalışıyorlar. Bu haftaki grup toplantımızda hükümet olarak emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettim. Son 22 yılda en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koydum. Dolar bazında reel olarak ve enflasyonla karşılaştırmalı bir şekilde neler yaptığımızı tek tek anlattım. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok rahatsız oldu. Borçlarının hatırlatılması, CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Muvazeneleri kaydı. Motor su kaynattı. Kendilerini savunma adına söyledikleri sözlerin aslında becerisizliklerini ikrar etmek olduğunu anlayamıyorlar. Borç alınırken dost ödenirken düşmandır misali. Bunlar da borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar.”

“CHP deyince akla ne geliyor? Çöp, çukur, çamur”

“CHP Genel Başkanının SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi, ağlasak mı inanın bilemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bilhassa CHP'nin genel başkanı her açıklamasıyla kendini ve partisini gülünç durumlara düşüyor. Neymiş? Hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş? Şayet borçlarını öderlerse, CHP'li belediyeler iş yapamaz. Hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. CHP deyince akla ne geliyor? Çöp, çukur, çamur. Devraldığınız belediyelerde milleti çöp dağlarıyla, çamurla, çukurla tekrar tanıştırmayı başardınız. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? CHP Genel Başkanının SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi, ağlasak mı inanın bilemiyoruz. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Şimdi bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna en fazla borcu olan ilk beş belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68’i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyük şehirlerde durum çok daha kötü. Büyükşehir borçlarının yüzde 76’sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan altı ilçe var. Tahmin ettiğiniz gibi bu altı ilçeden beşi CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24’ü CHP'li. Beyefendiler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmıyor. Bir diğer önemli husus şudur. Borcu en fazla olan belediyeler CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Çalışma Bakanlığı’mızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediye borcunun son beş yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi bir kültürleri böyle bir alışkanlıkları yok.”

“Belediyelere borç bildirimlerini gönderilmeye başlandı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm Belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eski Genel Başkanları, Genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu’nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan sosyal güvenlik sistemine kastetmek bunların bir geleneği. Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar atıp tutmayı çok seviyorlar. Ama iş devlete ve millete olan borçlarını ödemeye gelince ara ki bulasın. Ne sözlerine sadıkla ne de borçlarına sadıklar. Dikkat edin vaaz gösterisine, dans gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var. Destelerle kule yapmak isteyince para var. Kişisel reklam kampanyalarına harcamak için para var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin, öksüzün, emekçinin hakkını vermeye gelinde para yok. İnsanda biraz utanma olur. Mahcubiyet olur. Benim milletim buna kanar mı? Kusura bakmasınlar ama kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi görüyor. Bizde öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gerekli adımları atacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Hakkaniyete ve adalete uygun şekilde tahsilatları gerçekleştirmek arzusundayız. Sayın CHP Genel Başkanı’na tavsiyem öncelikle dersine iyi çalışması ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için, milletimiz için, emeklilerimiz için en doğru yol budur. Buradan şu gerçeği onlara hatırlatmak isterim. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarınızı daha fazla geciktirmeden ödeyin derken sadece emekçinin hakkını savunuyoruz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”