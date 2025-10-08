Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde Halkbank konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Sayın Trump, ‘Halkbank’ın problemi bizim için bitmiştir’ dedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul’da sert yükseliş göstererek tavan yaptı.

Erdoğan: “Trump, Halkbank’ın problemi bitmiştir dedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Halkbank davasına ilişkin değerlendirmesini aktararak, “Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır” dedi.

Erdoğan, “Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir” ifadelerini kullandı.

Halkbank hisseleri yüzde 8’i aştı

Açıklamanın ardından Halkbank (HALKB) hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören banka hisseleri, %8,28 artışla 28,68 TL seviyesine kadar çıktı.

Saat 13.38 itibarıyla hisseler 27,70 TL’den işlem gördü.

Uzmanlardan ilk yorum

Piyasa analistleri, Erdoğan’ın açıklamasının ardından Halkbank hisselerindeki yükselişi, “siyasi belirsizliğin azalmasıyla oluşan güven etkisi” olarak değerlendirdi.

Yatırımcıların özellikle ABD’de devam eden süreçle ilgili “pozitif bir sinyal” algıladıkları ifade edildi.