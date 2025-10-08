Banka kredi kartı borcu olan vatandaşlar için başlatılan yapılandırma uygulamasında son tarih belli oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma başvurularının 10 Ekim 2025 Cuma günü sona ereceğini duyurdu.

Kredi kartı yapılandırma son günü 10 Ekim

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borcu olan vatandaşlar 10 Ekim 2025 tarihine kadar yapılandırma başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru süresi bu tarihten sonra sona erecek ve yeni yapılandırma işlemleri kabul edilmeyecek.

Yapılandırma kapsamında, vatandaşların borçlarını taksitlendirme imkânı sunulacak. Aylık taksit tutarları, asgari ödeme tutarına eklenecek şekilde planlanacak.

Kredi kartı yapılandırma faizi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan karara göre, kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranı %3,11 olarak belirlendi.

Yapılandırma sonrası borcun %50’si ödenmeden kredi kartı limiti artırılamayacak.

Limit aşımı nasıl değerlendirilecek?

Yeniden yapılandırma tutarının mevcut kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Bu düzenleme, borçluların kartlarını kullanmaya devam edebilmesi için geçici bir kolaylık sağlayacak.