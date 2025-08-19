Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle El Pais Gazetesi’nde “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Gazze’deki insani krizin tarihî bir kara leke olarak kayda geçtiğini ifade etti.

Türkiye-İspanya ilişkileri güçlendi

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki iş birliğinin barış, güvenlik ve refah için önemli olduğunu söyledi. İkili ilişkilerde siyasi, ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında önemli bir ivme yakalandığını belirtti. İspanya’nın NATO’daki güvenilir müttefikliğine ve Adana’daki Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bu güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Küresel krizler insanlığı sınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketlerinin insanlığı en ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Dünyada 300 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirterek, bu durumun tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikat olduğunu söyledi.

Türkiye insani yardımda öncü rol oynadı

Türkiye’nin tarihî insani yardım geleneğiyle Gazze, Suriye, Lübnan ve Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yardım faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti. Erdoğan, Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını ve UNRWA’ya 40 milyon doları aşan destek sağlandığını açıkladı.

Gazze’de yaşananlar tarihe kara leke bıraktı

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı aç bırakma ve toplu cezalandırma politikalarının uluslararası hukuku ve insanlığın vicdanını zedelediğini söyledi. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 milyondan fazla insanın evsiz kaldığını ifade etti.

Adil bir dünya inşa etme mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımın siyaset üstü ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye ve İspanya’nın Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere bağlı iki dost ve güçlü müttefik olduğunu belirten Erdoğan, afet tatbikatları ve insani yardımlar üzerinden dayanışmanın somutlaştığını ifade etti. Erdoğan, insanı ve insani değerleri merkeze alarak daha adil bir dünya inşa edeceklerine yürekten inandıklarını dile getirdi.