Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen anlamlı bir görüşme yaptı. 24 Kasım 1989 tarihinde, yaklaşık 36 yıl önce meydana gelen “İkiyaka Katliamı” sırasında hayatını kaybeden aile üyelerinin yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, onların acılarını paylaştı. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

"İkiyaka Katliamı"nın karanlık anıları

Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde, 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, bebeklerin de bulunduğu 28 masum sivil hayatını kaybetmişti. O günden bugüne, bu katliamın acısı halen taze olan aileler, terörün yıkıcı etkisini hala derinden hissetmektedir. Saldırı, sadece Hakkari’yi değil, tüm Türkiye’yi derinden sarsmış, 28 canın kaybı ile İkiyaka köyü, terörün acı izlerini taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı ailelerin yaşadığı travmaları anlamaya çalışarak, tüm Türkiye'nin bu büyük acıyı unutmadığını vurguladı.

"Terörün sadece acı bıraktığı bir gerçek"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sadece acı ve yıkım bıraktığını belirterek, devletin ve milletin, terör mağdurlarının acılarını paylaştığını ifade etti. Erdoğan, aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, bu tür saldırıların ülkenin birliğini ve beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğini dile getirdi. Erdoğan, terörün toplumda derin yaralar açsa da, Türkiye’nin bu yaraları sarma ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam etme kararlılığına sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın mağduru ailelerle yaptığı görüşmenin ardından, Aykut ve Boz ailelerinin üyelerine başsağlığı diledi ve acılarını paylaştı. Söz konusu katliamın yıl dönümünde, ailelerin yanında olarak onlara destek verme kararlılığını yineledi. Terör mağdurlarının aileleriyle her zaman dayanışma içerisinde olunacağının altını çizen Erdoğan, devletin her zaman terör mağdurlarının yanında olacağını belirtti.