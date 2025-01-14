Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, devrik lider Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından merak konusu oldu. Rusya'nın Suriye'deki üslerini sürdürüp sürdürmeyeceği dünya gündeminin başlıca tartışma noktalarından biri haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da gerçekleştirdiği basın toplantısında bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz"

Suriye'deki durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Orta Doğu’dan çekilmeyeceğini vurgulayarak, “Suriye’de yaşanan olayların temelinde siyasi sürecin sekteye uğraması var. Bizim amacımız, değişim yerine durumu stabil tutmaktı” dedi. Lavrov, siyasi süreçteki aksaklıkların, bölgedeki daha geniş sorunları tetiklediğini belirtti.

Petrol yatakları ve ABD'nin rolü

ABD'nin Suriye’nin doğusunda bulunan petrol yataklarını kontrol etmesi de Lavrov’un açıklamalarında yer aldı. Lavrov, bu bölgedeki kaynakların, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ayrılıkçı unsurları desteklemek için kullanıldığını ifade etti. Rusya'nın ise bu gelişmelere karşı tutumunu değiştirmediği ve Suriye'nin ekonomik boğulmasına karşı tavır aldığını söyledi.

Kürt Devleti meselesi ve Türkiye'nin kararlılığı

Lavrov, Suriye'deki Kürt güçlerine de değinerek, "Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek. Kürtlerin haklarının korunmasını sağlamak için tüm bölge ülkelerinin bir araya gelmesi gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı. Kürtlerin Şam yönetimiyle müzakere etmemeyi tercih ettiğini belirten Lavrov, bu durumun süreci zora soktuğunu vurguladı.

Rusya'nın Suriye'deki büyükelçiliği aracılığıyla Suriye'nin yeni yönetimiyle temasları sürdürdüğünü belirten Lavrov, "Suriye’nin geleceği için kapsamlı bir diyalog şart" dedi. Türkiye, Körfez ülkeleri, Rusya, Çin ve İran’ın bu sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, siyasi çözüm için tüm tarafların katılımının önemine dikkat çekti.