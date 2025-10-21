Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği değişikliği, sektörde uzun süredir belirsizlik yaratan konuları netleştiriyor. Yeni düzenleme ile 60 yaş altındaki sigortalılar için ömür boyu yenileme garantisi zorunlu hale gelirken, bekleme süreleri de sınırlandırıldı. Ayrıca, sigortalıların şirket değiştirmesi durumunda hak kaybı yaşanmasının önüne geçildi.

Bekleme Süreleri ve Kurallar

Sigorta şirketleri, sözleşmeler için bekleme süreleri öngörebilecek, ancak bu süreler ve kapsamlı rahatsızlıklar sözleşmede açıkça belirtilecek.

Bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan sigortalılara yeniden bekleme süresi uygulanmayacak.

Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket değişikliği yapılırsa, yeni şirkette uygulanacak bekleme süresinden önceki sürenin düşülmesi şart olacak.

Bekleme sürelerine ilişkin usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

60 yaş altındaki sigortalılar, özel sağlık sigortası yaptırmak istediklerinde ömür boyu yenileme garantisi almak zorunda olacak.

Sigortalı, isterse garantili veya garantisiz poliçe seçebilecek, ancak şartlar yalnızca sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için:

Poliçede kesintisiz 3 yıl sigortalı olunması,

Bu süre boyunca tazminatların toplam primlerin %80’ini geçmemesi,

Daha ağır koşullar getirilemeyecek.

İlk sözleşmede teminat ve primin tespitinde sigortalının geçmiş sağlık durumu dikkate alınacak.

Sigortalı Hakları Korunuyor

Ömür boyu yenileme garantisi alan kişiler için sigorta şirketlerinin:

Yeni hastalıklar nedeniyle teminatı daraltması,

Teminat limitini düşürmesi,

Katılım payını artırması,

Hastalık ek primi uygulaması yasaklandı.

Yürürlük Tarihi

Düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca, garantili ve garantisiz poliçeler arasındaki fark, poliçede açık şekilde belirtilecek, sigortalıların yanıltılmasının önüne geçilecek.