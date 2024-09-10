Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Fenerbahçe’nin Sheffield United forması giyen Vini Souza’ya dair TRT Spor’a açıklamada bulundu.

Sheffield United'da sorumlu olan Baki, Vini Souza için "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.