Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin büyüme ve gelişme ivmesinin artarak devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, “Kayseri'nin cazibesini artırdığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum,” dedi.

"Hükümet olarak her türlü katkıyı sağlıyoruz"

Kayseri’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi için hükümetin gereken tüm katkıları sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Şehrimizin her alandaki kalkınma hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz," diye konuştu.

İhracatta rekor artış: 10 kat büyüme

2002 yılında 322 milyon dolar olan ihracat rakamının, 2024 itibarıyla 3,639 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, bu başarıda Kayseri’nin üretim gücünün ve teşviklerin büyük payı olduğunu ifade etti.

"Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız"

Kayseri’nin ekonomideki liderlik rolünü vurgulayan Erdoğan, teşviklerin ve desteklerin süreceğini belirterek şu sözlere yer verdi:

“Kayseri, sanayi ve ticarette kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Irak’tan ABD’ye kadar 215 ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Şehrimizdeki bu ivme, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen anlamlı bir başarıdır.”