Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreni sırasında bazı kişilerin istismar edici davranışlarda bulunarak kılıç çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eylemin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

‘Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?’

"Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler" diyen Erdoğan, bu kişilerin hangi amaçla böyle bir eyleme kalkıştığını sorguladı. Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" şeklindeki sorusuyla, eylemin amacını ve hedefini eleştirdi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür davranışların ordu üzerinden siyasi hesaplaşmalara dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. "Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" şeklindeki ifadesiyle, bu tür davranışların sorumlu kişilerin tespit edilip cezalandırılacağını belirtti.

Erdoğan, ordu ve askeri törenlerin siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşı olduklarını ve bu tür istismarların önlenmesi için gereken tüm önlemleri alacaklarını duyurdu.