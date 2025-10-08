Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze’de ateşkes çabaları ve Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı.

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Gündem Gazze’de ateşkes ve insani yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik destek ve diplomatik girişimlerinin devam edeceğini ifade etti.

“Adil ve kalıcı barış” vurgusu

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması gerektiğini belirttiği bildirildi.

Erdoğan, bu süreçte diplomatik çabaların hız kazanmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Putin’e doğum günü tebriği

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü kutladı.

Diplomatik kaynaklara göre, iki liderin önümüzdeki süreçte yüz yüze bir görüşme yapabileceği de değerlendiriliyor.

Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden ivme kazanıyor

Son dönemde enerji, savunma ve ticaret alanlarında karşılıklı temaslarını artıran Türkiye ve Rusya, ekonomik iş birliğini geliştirmeye ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımlar atmayı sürdürüyor.

Ankara, hem Karadeniz güvenliği hem de Orta Doğu diplomasisinde Moskova ile temaslarını dengeli şekilde yürütüyor.