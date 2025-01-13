Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin korunması için önemli projeleri duyurdu.

''Aile toplumun temelidir''

Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini ve aile kurumunun güçlendirilmesi için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Özellikle cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu vurguladı.

Nüfus artış hızı ve demografik zorluklar

Türkiye'nin doğurganlık oranının alarm verdiğini belirten Erdoğan, nüfusun yenilenme düzeyinin altına düştüğünü ve bu durumun ciddi bir demografik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Evlenme yaşının yükselmesi ve boşanma oranlarındaki artış da dikkat çekilen diğer konular oldu.

Aile ve gençlik fonu projeleri

Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği, doğum yardımı ve çocuk bakım hizmetlerinin genişletileceğini duyurdu. Ayrıca, esnek çalışma modelleriyle kadınların iş ve ev yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atılacağını belirtti.

Müjdeler ve yeni projeler

14-28 Mayıs seçim sürecinde söz verdiğimiz, Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde başlatmıştık. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlere, verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Özel: "Beşiktaş'ı da konuşacağız, köprü ücretlerine yapılan zammı da"

Tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.

İkinci çocuk için her ay 1500 lira, sonraki çocuklar için de 5 bin lira olacak şekilde yardımcıları devreye alıyoruz.

Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.

Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.

Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek, kolaylaştıracak, tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı da önemsiyoruz.

Geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri, müjdeleri de yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.

Geleceğe yönelik adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için aile kurumunun güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi adına çalışmaların devam edeceğini söyledi.