İstanbul’da, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmaller sonucu ölümlerine neden olduğu iddia edilen yenidoğan çetesinin davasında 26’sı tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, adliyenin konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.

Duruşmada, çete üyelerinin avukatları yargılamanın tarafsızlığını sorguladı. Sanık İlker Gönen’in avukatı, soruşturma savcısıyla duruşma savcısının birlikte sosyal medyada yer alan fotoğraflarını göstererek, mahkemenin tarafsızlığının zedelendiğini iddia etti. Bu gerekçeyle reddi heyet talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti, talebi değerlendirmek için ara verdikten sonra duruşmaya devam etti.

Çete lideri: “Kamuoyu algısıyla yargılanıyoruz”

Sanıklardan Fırat Sarı, savunmasında suçlamaları reddederek şunları söyledi:

“Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili ya da dolandırıcı görmedim. Buradaki insanlar beni yalnızca doktor olarak tanır. Medyanın tavrı hukuksuzdur. Hakkımızda çıkan haberler kurgudan ibaret. Bize yönelik çirkin ithamlar, adil yargılanma hakkımızı tamamen ortadan kaldırdı. Tek kişilik hücrede tutuluyorum ve toplumsal olarak infaz edildim. Basın yasağı getirilmesini talep ediyorum.”

Fırat Sarı, medyada yer alan haberlerin davayı manipüle ettiğini öne sürerek, toplumsal algı üzerinden yargılandıklarını iddia etti. Savunması sırasında "Canilik, vampirlik gibi ifadelerle suçlanıyoruz. Bu şekilde nasıl özgürce yargılanabiliriz?" diyerek eleştirilerde bulundu.