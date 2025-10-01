Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'i savunma kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, Gazze'deki saldırılara karşı güçlü bir duruş sergileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin 1967 sınırları temelinde devam edeceğini söyledi.

Gazze'ye yapılan saldırılara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye, Gazze'ye yapılan soykırıma karşı en güçlü tepkiyi gösteriyor," dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ve bu duruşunun asla değişmeyeceğini vurguladı. "Allah izin verirse, son nefesimize kadar Filistin’in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Erdoğan, bu kararlılığının tarih yazacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Filistin için bağımsızlık mücadelesinin süreceğini ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelenin devam edeceğini belirtti.

"Filistinlilerin hak ettiği barış ortamını sağlamak, önce İslam dünyasının sonra da uluslararası toplumun borcudur," dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlılığını sürdürdüğünü ve halkın hayat pahalılığına karşı ekonomik reformlar yapacaklarını ifade etti. 2026'nın Türkiye için bir reform yılı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Filistin meselesindeki tutumunu ve bölgesel meselelerdeki dik duruşunu övdü. Erdoğan, "TBMM Gazze sınavını tarihimize ve milli seciyemize yaraşır biçimde verdi," diye konuştu.