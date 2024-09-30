Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'in saldırganlıklarına karşı daha fazla sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Bugün Filistin ve Lübnan’a sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak demektir" dedi.

Kabine Toplantısı Sonrası Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomiden güvenliğe birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti. "Kabine toplantımıza katkı veren tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum," diyen Erdoğan, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Marmara Üniversitesi Külliyesi’nin Açılışı

Marmara Denizi’ne hâkim bir alanda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, üniversitenin Türkiye’ye büyük hizmetler sunan bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. "Bu eseri kazandırmak şahsım için büyük bir bahtiyarlık kaynağıydı," şeklinde konuştu.

Bosna-Hersek’te Barış ve Huzur Vurgusu

Cumhurbaşkanı, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile yaptığı verimli görüşmeye değinerek, "Ayrılıkçı gündemlerin gerisinde hangi niyetlerin olduğu bellidir. Türkiye olarak Bosna-Hersek’te barıştan yanayız," dedi. Erdoğan, ülkemizde ve dünyada İslam’ın yayılması için mücadele eden tüm hocalarına şükranlarını sundu.

Demokrasi ve İnsan Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan ayrımcılıklara dikkat çekerek, "İnsanımızın başörtüsünden, sakalından dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü günler, artık geride kalmıştır," dedi. 28 Şubat dönemi ve sonrasındaki baskılara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.