İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayı sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları, asayiş ekiplerinin titiz çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

28 Eylül’de, M.B. (44) isimli şahsın S.İ. (41) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanması sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar ve düzenlenen operasyon sonucunda, S.İ. ve ona yardım eden H.S. (39) ile G.Ç. (37) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın, anlık bir tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Bu tür olayların önlenmesi için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'de benzer olayların yaşanması endişe yaratırken, tartışmaların şiddete dönüşmemesi için daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.