Erdoğan Ve Kagame'den 4 Önemli Anlaşma Türkiye Ruanda Iş Birliği Derinleşiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında 4 önemli anlaşma imzalandı. Erdoğan, "İş birliğimiz artarak devam edecek" mesajını verdi.

Ticaret ve eğitimde güçlü adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile ticaret hacminin 500 milyon dolara yaklaştığını belirterek, ilişkilerin daha da derinleştirileceğini vurguladı. Erdoğan, "Ruanda ile iş birliğimiz çok ciddi ivme kazandı. Afrika Kıtası ile ilişkilerimizi ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında da önemli destekler sağlandığını belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl artıyor. Şimdiye kadar 257 Ruandalı öğrenci Türkiye’de yükseköğrenim görme imkânı buldu."

FETÖ ile mücadelede Ruanda’nın desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda'nın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu dayanışmanın ikili ilişkilerdeki önemini vurguladı.

4 stratejik anlaşma imzalandı

Toplantı sonrası imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğini farklı alanlarda güçlendirecek:

TRT ile Ruanda Yayın Ajansı arasında medya iş birliği mutabakat zaptı.

Sivil hava aracı kazaları ve ciddi kazaların tahkikatına dair iş birliği mutabakat zaptı.

Medya ve iletişim alanında iş birliği mutabakat zaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı arasında iş birliği muhtırası.

Erdoğan, Türk firmalarının Ruanda’daki yatırımlarına dikkat çekerek, Ruanda dış ticaretinde Türkiye’nin rolünün artacağını ifade etti.

"Eşit ortaklık temelinde Afrika’nın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz," diyen Erdoğan, imzalanan belgelerin iki ülke için hayırlı olmasını diledi.