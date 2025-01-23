Gazeteci Fatih Portakal'ın, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olacağı yönündeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak Akşener'in danışmanı bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

Siyasette şok etkisi yaratan iddia

Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti. Yeni kabinede Akşener de yer alacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede siyaset arenasında tartışmalara neden oldu.

Akşener cephesinden net açıklama: 'Tamamen yalan'

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Meral Akşener’in danışmanı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı ve geleceğe yönelik bir siyasi planlamamız bulunmuyor. Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok."