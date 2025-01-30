Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sorumluların hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, CHP'yi sert bir şekilde eleştirerek, partinin içindeki yolsuzluk ve hırsızlıkla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

"Hesap vereceksiniz"

Erdoğan, yangının sorumlularının kim olursa olsun hesap vereceğini belirterek, “Bu katliamda kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, CHP'nin bu tür felaketlere dair sorumluluk almadığını dile getiren Erdoğan, "Onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz?" diyerek partisindeki yolsuzlukla ilgili suçlamalarını dile getirdi.

"Yolsuzluk, veba gibi sardı"

Cumhurbaşkanı, CHP'yi yolsuzluk ve ahbap çavuş düzeniyle suçlayarak, “Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan yolsuzluk, hırsızlık, ahbap çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?” diye sordu. Erdoğan, CHP'nin yolsuzlukla mücadelesiz kaldığını ve bu sorunu çözme noktasında adım atmadığını belirtti.

Sosyal eedya ve iftira suçlaması

Erdoğan, CHP'nin son bir haftadır yaptığı açıklamaları ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği suçlamaları da eleştirerek, “Ailelerimizin matemini umursamadan vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Kendilerini aklama yarışına girdiler” dedi. CHP'nin iftira ve çirkinlik içeren açıklamalarıyla seviyeyi düşürdüğünü ifade eden Erdoğan, buna karşı sükût ettiklerini ancak parti ve destekçilerinin her geçen gün seviyeyi daha da aşağıya çektiğini belirtti.