Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye” dedi.

Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra başlayan İmralı sürecine ilişkin konuştu. Erdoğan, “Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır” diyen Erdoğan, partililerine “Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Aksi hâlde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz” diye seslendi.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var”

- Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü ne kadar üretken ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mâl olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.

“Şikâyetleri burada haykırmam lazım”

- Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikâyetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

“Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz”

- Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Siyasetimizi yaparken hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Altını çizerek tekrar ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, makam ve mevki beklentisiyle değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummayacağımız, müsaade etmeyeceğimiz bir durum.

“Bunun adı siyaset değil, millete ihanettir”

Türkiye’de yeteri kadar ticarethane gibi çalışan parti, STK, belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder. Kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil, açık söylüyorum millete ihanettir.

“Siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor”

- Türkiye’nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışı da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.

“Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır”

- Partimizi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyacımız var. İnşallah büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır.