Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hakem tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulunarak, Türk futbolunun odak noktasının sahadaki performans olması gerektiğini vurguladı. Hakemlerin gelişimi için sağlıklı bir ortam oluşturulmasının önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, başkanlar ve kulüplerin hakemler hakkında yorum yapmaktan kaçınması gerektiğini ifade etti. Galatasaray ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Stoilov, takımıyla ilgili çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu belirtti. "Her iki takımın da oyun tarzını sahaya yansıttığı, sert ve çekişmeli bir maç izledik. Ne yazık ki yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" diyen Stoilov, oyuncularının kazanmak için gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ancak daha fazla gelişim kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

"Doğru yoldayız ama daha çok çalışmalıyız"

Maçın ilk yarısında Galatasaray’ın, ikinci yarısında ise Göztepe’nin daha etkili bir performans sergilediğini belirten Bulgar çalıştırıcı, takımının genç bir ekip olduğunu ve her geçen gün daha iyiye gitmek için çalıştıklarını dile getirdi. Stoilov, “Amacımız kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaktı ve bunu başardık. Ancak gelişim sürecinde olmamız nedeniyle daha fazla çalışmamız gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız" şeklinde konuştu. Göztepe’nin genç oyuncularıyla uzun vadeli bir hedef doğrultusunda çalıştığını ifade eden Stoilov, "Her antrenman ve her maç bizim için bir fırsat. Doğru yolda olduğumuzu görmek sevindirici ama bu süreçte kararlı ve disiplinli bir şekilde ilerlemek büyük önem taşıyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.