Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç gün süren Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler tarafından sorulan, “İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Belediyelerin bu konuda yetersiz kaldığı eleştirileri var, hükümet olarak bir çözüm planınız var mı?” sorusuna Erdoğan sert yanıt verdi.

Erdoğan, su sıkıntısının kuraklık kaynaklı olduğunu kabul etmekle birlikte, tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti olduğunu vurguladı. CHP’li belediyeleri eleştirerek şunları söyledi:

“Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. Çünkü İstanbul’a Belediye Başkan Adayı olduğum zaman İstanbul aynen bu sıkıntıları yaşadı. Hatırlayın çöp, su, altyapı sorunları vardı. Şu anda aynı noktaya yeniden geldik.”

Devlet Su İşleri’ne talimat verildi

Cumhurbaşkanı, yaşanan su sorunlarıyla ilgili DSİ’ye gerekli talimatı verdiklerini ve her an hazır olunmasını istediklerini belirtti. Barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüşe rağmen DSİ’nin tüm imkanlarıyla çalıştığını ifade eden Erdoğan, geçmiş örnekleri de hatırlattı:

Van, Ankara ve İstanbul ’da yaşanan su sıkıntılarında benzer önlemlerin alındığını söyledi. Havalimanında yakalanan yavru goril Zeytin Türkiye’de kalacak İçeriği Görüntüle

İstanbul’a Melen’den su aktarımı yapıldığını ve deniz altından borularla Anadolu yakasından Avrupa yakasına su taşındığını hatırlattı.

Yeni barajlar inşa ettiklerini ve mevcut barajları devreye aldıklarını ifade ederek, bu iradenin sürekli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız. Projeler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz ve bununla ilgili de adımları her an atıyoruz. Şu anda ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ankara, Bursa, İstanbul her an su sıkıntısını yaşıyor ve yaşamaya doğru da gidiyor. Ama biz halkımızı buralarda Allah’ın izniyle susuz bırakmayız.”

Kuraklık ve belediyecilik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su krizini sadece doğa koşullarına bağlamadığını, aynı zamanda yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. Kuraklığa karşı önlem almanın bir yönetim sorumluluğu olduğunu, belediyeciliğin sadece algı ve görsel çalışmalar ile yapılamayacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları, özellikle İzmir’de yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle vatandaşın gündeminde olan konulara dikkat çekti. Devletin altyapı ve müdahale mekanizmalarının her zaman hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, belediyelerin su yönetimi ve kriz planlamasında yetersiz kaldığını eleştirdi.