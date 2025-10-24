İzmir’in Buca ilçesi Dicle Mahallesi’nde dün sabah saat 08.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki M.U., çocuğunu okula uğurlamak için evden çıktığı sırada apartman girişinde saklanan eski eşi M.O. (28) tarafından bıçaklandı.

Genç kadının vücuduna isabet eden 11 bıçak darbesi, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.U., ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay sonrası kaçan M.O., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Torbalı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, M.U.’nun 3 gün önce uzaklaştırma talebinde bulunduğunu açıkladı.