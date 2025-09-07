Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni konutlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Erdoğan, Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek aileyle sohbet etti. Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı, yeni konutlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Dayanışma mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Erdoğan, afet sonrası yürütülen çalışmaların halkın yanında olduğunu ve dayanışmanın devam edeceğini ifade etti.