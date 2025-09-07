Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirmesini reddetti. Maduro, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Irak’taki kitle imha silahları yalanına benzetti.

ABD İddialarına Maduro’dan Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Tren de Aragua örgütüne ait bir uyuşturucu teknesinin vurulduğunu açıklamış, örgütün Maduro kontrolünde olduğunu öne sürmüştü. Maduro, Venezuela’nın bu tür iddialarla suçlanmasının yalan olduğunu vurguladı.

Maduro'dan Irak örneği

Maduro, 2002’de ABD Başkanı George W. Bush’un Irak’ta kitle imha silahları olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. 2005’te kurulan komisyon, Irak’ta kitle imha silahlarının bulunmadığını tespit etti. Bush, iddiaların yanlış olduğunu 2011’de kabul etmişti.

Olası müdahale için uyarı yapıldı

Maduro, ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesi durumunda silahlı mücadeleye geçeceklerini açıkladı. Karakas’ta ordu komutanlarıyla görüşen Maduro, şu ifadeyi kullandı:

"Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer."

Maduro, halkın ulusal ve yerel düzeyde planlı şekilde silahlı mücadeleye hazır olduğunu belirtti. ABD’ye diyalog çağrısı yapan Maduro, Karayipler’deki askeri hareketliliğe tepki gösterdi.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.

ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde konuşmuştu.

ABD’den tepki gecikmedi

