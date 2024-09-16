Narin Güran cinayeti üzerinden “siyasi tartışmalar” yürütüldüğünü savunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı ne yazık ki adalet oldu. Sanal alejmde hergün hedef tahtasına konulacak bir şahış bulunuyor. Hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve 8 Eylül’de dere kenarından cesedi bulunan Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran’ın katliamına ilişkin gazetecileri ve sosyal medyayı hedef alan Erdoğan, “Masum çocukların naaşı üzerinden, milletin inanç değerleriyle, toplumun temeli olan aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmeyeceğiz. Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız. Bu konuda herkesin, başta medyamız olmak üzere, tüm sorumluluk sahiplerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyorum”