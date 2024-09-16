Eğitim dünyasının öncülerinden ERA Koleji ve English Time Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek tarafından organize edilen bu özel etkinlikte, müziğin ve eğitimin renkli buluşması yaşandı.

Eğitim ve Müziğin Birleştiği Gece

Festivalde, Hadise’nin şarkılarıyla binlerce öğrenci, öğretmen, veli ve müziksever unutulmaz anlar yaşadı. Sarı rengin teması etrafında şekillenen gecede, Fatih Şimşek, sahnede Hadise’ye hitap ederek, eğitim kurumlarının sembol rengi olan sarının eğitimi ve güveni simgelediğini vurguladı.

Şimşek, Hadise’den özellikle eğitim kurumlarına ithafen "Biz Buradayız" şarkısını söylemesini rica etti. Ünlü sanatçı, istek üzerine performans sergiledikten sonra, sahnede büyük alkış topladı.

Hadise'ye Teşekkür

Etkinliğin sonunda Fatih Şimşek, eğitim ve gençler adına gösterdiği destek için Hadise’ye teşekkür ederek bir çiçek takdim etti. Hadise ise eğitimin her zaman yanında olduğunu belirterek, organizasyona katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.