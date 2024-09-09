Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalar, ülke gündeminde önemli yer tuttu. Erdoğan, toplantıda özellikle orduya yönelik mesajlar verirken, Narin Güran olayı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Narin Güran ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Narin Güran olayına özel bir vurgu yaptı. Erdoğan, "Narin yavrumuzun hesabını mutlaka soracağız. Konunun bizzat takipçisi olacağım," diyerek, olayın arkasında duracaklarını ve adaletin sağlanması için tüm gerekliliklerin yerine getirileceğini belirtti. Bu açıklama, olayın detayları ve süreci hakkında kamuoyuna güvence verdi.

Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) disiplinine ve itibarına yönelik her türlü girişime karşı olduklarını vurguladı. Son 22 yılda, "Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu" şiarıyla önemli atılımlar yapıldığını, savunma sanayinin büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve İHA ile SİHA teknolojilerinde dünya çapında bir konum elde ettiğini belirtti. Ancak, ordunun disiplinine ve itibarına zarar verecek her türlü girişimin karşısında olacaklarını ve bu konudaki tahkikatı büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ekledi.

"İstismar siyasetine karşı duracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türkiye'nin siyasi gündeminde yer alan istismar siyaseti ve kötü muhalefet anlayışına sert eleştirilerde bulundu. İstismar siyaseti ve muhalefetin seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışmasını eleştirdi. Erdoğan, "Muhalefet, 3-5 oy uğruna hakaretleri sineye çekenler, şimdi ahkam kesiyorlar," diyerek, muhalefetin samimiyetsizliğini ve istismar siyasetine karşı duracaklarını ifade etti.

Turizm hedefleri ve yeni projeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da açılışı yapılan Rixos Tersane İstanbul Otelinin şehrin turizmine ve tanıtımına katkıda bulunacağını belirtti. Geçen yıl İstanbul'u 17.370.000 turistin ziyaret ettiğini, ülke genelinde ise 56 milyon 700 bin turist ağırladıklarını ifade etti. Bu yıl 60 milyon turist hedeflediklerini ve turizm gelirlerini 60 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını açıkladı. Ayrıca, bölgedeki sıcak çatışmalara rağmen turizm sezonunun iyi geçtiğini ve 2024 hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Öğrencilere başarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. dönemin yeni ve sivil bir anayasa yapmasının bir ödev olduğunu vurgulayarak, bu konuda Meclis’in üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili olarak öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Eğitimde teknolojiyi en üst düzeyde kullanma çabalarının sürdüğünü, teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Uluslararası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasında imzalanan 17 mütabakat zaptına dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'deki durum ve İsrail’in yayılmacı politikaları ile ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, bu konudaki temasları yoğunlaştıracaklarını ve Kudüs’ün Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.