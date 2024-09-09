VakıfBank Spor Kulübü, voleybol A takımının yeni sezon kaptanını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişip kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz,” ifadelerine yer verildi.

Zehra Güneş’in kaptanlığı, takımın motivasyonunu ve başarısını artırması bekleniyor. Bu önemli görev, onun liderlik özelliklerinin ve sahadaki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.