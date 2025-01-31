Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim talep eden ve partisinde cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin başladığını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Erdoğan, “CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Artık ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresinde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e yüklendi. IMF'ye 23.5 milyar dolar borç kapatarak Türkiye’ye ekonomik özgürlüğünü kazandırdıklarını savunan Erdoğan, “Bir de kifayetsiz muhterislerin edep ve ahlak sınırları tanımayan hezeyanlarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Hırsızlık, yolsuzluk tacizi örtemeye kalkan pişmiş zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. Daha doğrusu bakmak istemiyorlar. CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Artık ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Ertesi gün ‘Ben öyle söylemek istemedim’ diyerek kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan eski genel başkanına bak. Seçim kazanmak uğruna kapısında el pençe durmadığınız hiçbir odak kalmadı. Siz IMF kapılarında el açarken, IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu kapatıp ekonomik özgürlüğünü kazandıran biz olduk. CHP'nin içerisindeki ayak oyunu bu partiyi içten içe çökertiyor” dedi.

“Enflasyon düştükçe daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız”

Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izlediklerini savunan Erdoğan, “Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar diğer başlıklar şöyle:

“Geçen seçim dünde kaldı”

Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır. Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

Kartalkaya faciası: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağı

- 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki gibi faciaların bir daha yaşanmaması için gereken neyse yapacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Bolu'daki facianın son olmasını temenni etmek hepimizin görevidir. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

“Turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız”

- TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

CHP’ye yüklendi: Böyle giderse Özel ikinci sarı kartı da görecek

- Küresel ve bölgesel dengelerin yeni baştan kurulduğu şu kritik dönemde Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi kaçıracak tek bir fırsatı heba edecek tek bir potansiyeli yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin edep ve ahlak sınırları tanımayan hezeyanlarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Hırsızlık, yolsuzluk tacizi örtemeye kalkan pişmiş zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'ye tamamen yabancılaşmış bir kafa yapısıyla muhatabız.

- Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hâlâ veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Böyle giderse Özel ikinci sarı kartı da görecek.

“Güneyimizdeki gelişmeleri izliyoruz”

- Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerin başını ezene kadar durmayacağız.