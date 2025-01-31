Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, kadrosundaki son yabancı oyuncu Sean McDermott ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

💚❤️ pic.twitter.com/ueom9xPlBT — Karşıyaka Basketbol (@KSKBasket) January 31, 2025

Karşıyaka, sezon içinde daha önce Erick McCollum, Jerry Boutsiele, Troy Selden Webb, Donatas Jefferson ve Derek Russell ile de yollarını ayırarak yabancı rotasyonunda büyük bir değişime gitmişti.