Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek partinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Malatya'da düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: "Selefi Bay Kemal de Böyleydi!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yaptığı açıklamalarda ana muhalefet partisinin durumunu eleştirerek CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. İBB soruşturmaları üzerinden Özel'i hedef alan Erdoğan, "Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu" diyerek sert sözler sarf etti.

Malatya'da konut teslim töreni düzenlendi

Erdoğan, Malatya'da 300 bininci konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, depremden etkilenen illerde inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Toplamda 54 bin 200 bağımsız bölümün yapımının tamamlandığını ifade etti. "Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum" dedi.

"Devletimizin kurumları 7/24 çalıştı"

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'nın en çok etkilenen iller arasında yer aldığını hatırlatarak, "Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık" şeklinde konuştu. 11 ilde 53 bin 737 can kaybının yaşandığını hatırlatan Erdoğan, deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Gelecek hedeflerine değindi

Erdoğan, muhalefetin gündemini eleştirerek, "Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor" dedi. Ayrıca, "Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz" diyerek hükümetin hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, yatırımların ve konutların tüm Malatyalı hemşerilere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Malatya halkına teşekkür ederek, "Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak" ifadelerini kullandı.--