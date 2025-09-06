Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya'yı yenen İtalya, Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi oldu. Final maçı yarın oynanacak.

Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükselen İtalya, Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi oldu. Final mücadelesi yarın gerçekleştirilecek.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, karar setine kadar gitti. İtalya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Filenin Sultanları ile karşılaşma hakkı kazandı.

Maç Sonuçları:-

1. Set: İtalya - Brezilya: 22-25

2. Set: İtalya - Brezilya: 25-22

3. Set: İtalya - Brezilya: 28-30

4.Set: İtalya - Brezilya: 25-22

Karar Seti: İtalya - Brezilya: 15-13

Japonya'yı 3-1 devirdiler

A Milli Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşılaştı. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan maçta, Japonya ilk seti 25-16 kazanmasına rağmen, Filenin Sultanları ikinci setten itibaren maça hakimiyet kurarak 2. seti 25-17, 3. seti 25-18 ve son seti de kazanarak finale adını yazdırdı.

Mücadele 15.30'da başlayacak

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde yarın İtalya ile karşılaşacak. Final mücadelesi, 15:30'da başlayacak.