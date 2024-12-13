Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmeler üzerinden CHP lideri Özgür Özel’e yüklendi. Özel’i eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın af reklamını yapmakla itham eden Erdoğan, “Esad'ı ziyarete gidecektin ya… Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak” dedi. Erdoğan vatandaşlardan sabır ve destek istedi.

Partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Suriye’deki gelişmeler vardı.

Suriye’nin başkenti Şam'ın Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde cihatçı örgütler tarafından ele geçirilmesini ve Baas rejiminin çökmesini “devrim” diye adlandıran Erdoğan, “Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. Vahşet hikâyelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar. Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz”

Erdoğan’ın “dünyadaki ve bölgedeki kırılmaların eşliğinde yeni bir dönemin arifesinde” olunduğu yorumunu yaptı. “Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapılar” olduğunu savunan Erdoğan, “Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hâlâ çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık psikiyatrinin konusu olacak yere savrulmuştur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

“Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar”

- Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun dediğimiz oldu mu? Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştılar. Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır. Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikâyet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık.

“Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var”

- Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık.

Türkiye’nin Suriye'de ne işi olduğunu eleştirenleri hedef aldı

- Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık.

“O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler”

- 13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esad bu insanlara nasıl zulmetmiş? O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler.

Özgür Özel’e “Niye gitmedin?” diye sordu

- Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. Vahşet hikâyelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar. Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin.

Haklı çıktıklarını savundu

- Üçüncü Dünya Savaşı çıksa CHP'nin umurunda olmaz. Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar kardeşlik iklimini başka boyuta taşıdı. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içeriden ve dışarıdan üzerimize gelen baskıyı, provokasyonu göğüslemek zorunda kaldık. Asla geri adım atmadık. Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esed pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı.