TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazillispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle aldığı 3 puan silme cezasını geri alma umuduyla bekliyor. TFF’nin, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda yaptığı değişiklik ve başvuru tarihini 10 Şubat’a kadar uzatma kararı, kulübe umut oldu.

Başkan Şahin Kaya’dan açıklama

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, puan silme cezasının vergi ve SGK borçlarından kaynaklandığını belirterek, "TFF, yönetmelikte değişiklik yaparak süreyi 10 Şubat’a uzattı. SGK’dan, 'Borcu yoktur' yazımızı aldık. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki vergi borcumuzu da yeniden yapılandırdık. Her şeyimiz artık hazır. 3 puanımızı kurtardığımızı söyleyebiliriz," dedi.

Başkan Kaya, federasyonun resmi sitesinde puan durumu bölümünde kulübün 3 puanının silindiğine dair bir ibare bulunmadığını da ekleyerek, "TFF’den resmi bir açıklama bekliyoruz. Yakında sevindirici haberin geleceğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

TFF’den ek süre kararı

TFF’nin ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen kulüplere ek süre tanıması, mali yükümlülüklerini tamamlayan kulüpler için önemli bir fırsat oluşturdu. Başvuru tarihinin 10 Şubat’a kadar uzatılması, Nazillispor gibi borçlarını yapılandıran kulüplerin puanlarını geri alma ihtimalini artırdı.