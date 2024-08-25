Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformları Teslimat Töreni’nde Türkiye'nin savunma sanayisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Törende, Türkiye’nin deniz savunmasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) projesi hakkında kritik bilgiler paylaşıldı. Erdoğan, TF-2000’in inşa faaliyetlerinin yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacağını duyurdu.

Deniz savunmasında çığır açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisi’nin dizayn çalışmaları sürüyor. Yakında inşasına başlayacağımız TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız," dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki etkinliğini artırma ve savunma gücünü pekiştirme adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli savunma sanayisinin gözbebeği: TF-2000

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tasarlanan TF-2000 HSHM, normalde MİLGEM Projesi’nin 9, 10, 11 ve 12’nci gemileri olarak planlanmıştı. Ancak son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, bu gemilerin İSTİF Sınıfı Firkateyni olarak inşa edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, TF-2000’ler MİLGEM Projesi’nin 13, 14, 15 ve 16’ncı gemileri olacak ve 2030 yılına kadar envantere girmesi bekleniyor. TF-2000, tamamıyla Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen silah ve sensör sistemleriyle donatılacak.

ÇAFRAD ile güçlendirilmiş radar kapasitesi

TF-2000’de kullanılacak radar sistemleri, oldukça gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar) adı verilen bu sistem, uzun menzilli hedef tespitinden hassas takip yeteneklerine kadar geniş bir yelpazede savunma imkanı sunuyor. Bu radar yapısı, denizlerde Türkiye’nin güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yüksek menzilli hava savunma sistemleri ile TF-2000

TF-2000, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet ve İSTİF Sınıfı Firkateynlerin sahip olduğu hava savunma sistemlerinden çok daha gelişmiş yeteneklerle donatılacak. Muhtemelen 64 hücreli MİDLAS ile donatılacak olan TF-2000, 150 km menzilli SİPER Blok-2 gibi uzun menzilli hava savunma füzelerini de kullanma kabiliyetine sahip olacak. Ayrıca bu hücrelerden, ATMACA ve GEZGİN gibi taarruz füzeleri de ateşlenebilecek.

Libya örneği ile TF-2000’in önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TF-2000 hakkındaki açıklamaları, Türkiye’nin denizlerdeki savunma yeteneklerini artırmaya yönelik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Libya’daki hava tehditlerine karşı karadaki birliklerin denizden korunmasının sağlanması sırasında yaşanan zorluklar, TF-2000 gibi gelişmiş sistemlerin ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor. TF-2000, sahip olduğu yüksek menzilli radar ve hava savunma sistemleri ile benzer tehditler karşısında çok daha etkin bir savunma sağlayacak.

Mavi Vatan’ın güvencesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TF-2000 projesinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin denizlerdeki güvenlik şemsiyesini genişleteceğini ve Mavi Vatan’ın her noktasında etkin bir hava savunma sistemi oluşturulacağını belirtti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini artırma ve savunma gücünü güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.