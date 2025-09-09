Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı 1 milyon TL’lik tazminat davasında mahkeme, ön incelemeyi tamamladı. İlk sözlü duruşma 13 Ocak 2026’da yapılacak.
Mahkeme ön incelemeyi tamamladı
Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların uzlaşamaması üzerine davayı sözlü duruşmaya taşımaya karar verdi. Dava, manevi tazminat talebini içeriyor ve 1 milyon TL değerinde.
Mahkeme, tarafların hazır bulunacağı ilk duruşmanın 13 Ocak 2026 saat 10.00’da yapılmasına hükmetti. Söz konusu duruşmada taraflar iddia ve savunmalarını sunacak.
Daha önce ne olmuştu?
İmamoğlu, CHP’nin Esenyurt’ta düzenlediği mitingde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan, konuşmada kendisine yöneltilen asılsız iddialar nedeniyle İmamoğlu hakkında tazminat davası açtı.