Adana’da CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın inşaat firmasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler kaçtı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ofise rastgele ateş açıldı

Olay, Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda saat 13.00 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Demirçalı’nın inşaat ofisine girerek odasına rastgele ateş açtı. Çalışanlar paniğe kapılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Olay ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği ofiste delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"Hiçbir tehdit bizi alıkoyamaz"

Demirçalı, yazılı açıklamasında “Hiçbir zorbalık ve tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz” ifadelerini kullanarak, görevine kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Başkan, olayın aydınlatılacağına ve sorumluların yargı önünde hesap vereceğine inancını dile getirdi.

Ali Demirçalı kimdir?

1965 yılında Elazığ Sivrice’de doğan Ali Demirçalı, aynı zamanda iş insanıdır. 2011-2015 yılları arasında CHP’den Adana Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den Yüreğir Belediye Başkanı seçildi ve yüzde 40,71 oy aldı.