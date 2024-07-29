İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sert mesajlar, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Karabağ ve Libya'dan örnekler vererek İsrail'e karşı yapılabilecek askeri müdahale sinyali vermesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın sert açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rize'de düzenlenen bir toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, Karabağ ve Libya'daki Türk askeri müdahalelerini örnek göstererek, benzer bir stratejiyi İsrail'e karşı uygulama ihtimaline dikkat çekti. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım."

Bu açıklamalar, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Açıklamalar sonrası yapay zeka ile hazırlanan Türk askeri Kudüs'te görseli;