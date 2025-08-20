CHP Aydın İl Başkanı Saatçı’nın kızı ve oğlu ABB’den istifa etti.

Genç kaleci, önümüzdeki sezonda Kütahyaspor’un kalesini koruyacak ve takıma katkı sağlamayı hedefliyor.

Kulüpten Transfer Açıklaması Kütahyaspor yönetimi, Eren Kaya’nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketinin takımına transfer olan Eren Kaya’ya, Kütahyaspor forması altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Genç Kaleci Eren Kaya’nın Kariyeri Futbola memleketi Kütahya’da başlayan Eren Kaya, Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine Nazillispor’da adım atan genç kaleci, daha sonra İzmir Çoruhlu FK forması giydi. Kütahyaspor’a transferi ile tekrar memleketinde forma giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kütahyaspor, genç kaleci Eren Kaya’yı kadrosuna dahil etti. İzmir Çoruhlu FK’dan transfer edilen 2004 doğumlu file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

