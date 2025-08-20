Slovenya ekibi NK Maribor’da kısa süreli teknik direktörlük görevinden alınan Tuğberk Tanrıvermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın adaletsiz olduğunu savundu. 35 yaşındaki genç teknik adam, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüpte yalnızca 1.5 ay görev yaptıktan sonra görevine son verilmesini eleştirdi.

Kısa Süreli Görev ve Performans

Tanrıvermiş, 1 Temmuz’da başladığı Maribor’daki görevinde 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte deplasmandaki galibiyet ve iç sahadaki beraberliğe rağmen görevden alınması, genç teknik adam tarafından beklenmedik bir karar olarak değerlendirildi.

Sosyal Medyada Sert Tepki

Tanrıvermiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Maribor’un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti. Gereken desteğin verilmediği koşullarda oyuncularımla birlik içinde mücadele verdik. Henüz beşinci haftada, alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır.”

Ayrıca Tanrıvermiş, kulübün gelecekte kendi değerlerine uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya kavuşması için bu sürecin bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni etti.

Oyuncular ve Teknik Ekibe Teşekkür

Genç teknik adam, görev süresi boyunca çalıştığı oyuncular, teknik ekip ve kulüp personeline teşekkür ederek, Maribor’da edindiği deneyimi ve kulübün büyüklüğünü her zaman hatırlayacağını belirtti.

Tanrıvermiş’in açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Maribor taraftarları ve futbol kamuoyunda genç teknik adamın kısa sürede gönderilmesine yönelik tartışmalar devam ediyor.