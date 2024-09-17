Bunlar da ilginizi çekebilir

Süper Lig'de 11 haftanın programı belli oldu!

Süper Lig'de 11 haftanın programı belli oldu!

Son çeyrekte 9:22 kala ekranlara gelen pankarttan sonra, Ataman bitime 8:57 kala hakemlere yönelik protestosuyla kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini iddia etse de, pankartın açılmasının Ataman'ın tepkisinin asıl nedeni olabileceği belirtildi.

"Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı pankart, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde yer aldı. Bu pankarta sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman , maçın son periyodunda sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi ve oyundan ihraç edildi.

Panathinaikos taraftar ları, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi hedef alan bir pankart açarak tepki topladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.