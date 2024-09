Panathinaikos taraftarları, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi hedef alan bir pankart açarak tepki topladı.

"Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı pankart, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde yer aldı. Bu pankarta sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son periyodunda sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi ve oyundan ihraç edildi.

