Panathinaikos taraftarları, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi hedef alan bir pankart açarak tepki topladı.

Ergin Ataman Kıbrıs

"Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı pankart, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde yer aldı. Bu pankarta sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son periyodunda sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi ve oyundan ihraç edildi.

Yunan basını atılma sebebini farklı göstermeye çalıştı

Son çeyrekte 9:22 kala ekranlara gelen pankarttan sonra, Ataman bitime 8:57 kala hakemlere yönelik protestosuyla kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini iddia etse de, pankartın açılmasının Ataman'ın tepkisinin asıl nedeni olabileceği belirtildi.

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Ataman’ın sert tepkisi, maçın gündemine otururken, Yunan basını olayın üzerini örtmeye çalıştı.

Editör: Engin Keskin