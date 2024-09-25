Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynanan dostluk maçında yaptığı 3-1 hareketi nedeniyle Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti. Ataman, bu hareketin planlanmadığını ve amacının kimseyi rencide etmek olmadığını belirtti. Yaşanan yanlış anlaşılmadan dolayı samimi üzüntülerini dile getirerek Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Ergin Ataman'ın açıklaması:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi, sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan 3-1 hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumu altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."